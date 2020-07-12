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Укрзалізниця призначила три додаткові поїзди на зимові свята

Укрзалізниця призначила три додаткові поїзди на зимові свята за напрямками з Києва до Івано-Франківська та Ворохти, з Полтави до Ворохти та з Кременчука до Івано-Франківська.
Укрзалізниця призначила три додаткові поїзди на зимові свята Фото: fakty.com.ua

Про це повідомляє "Громадське" пресслужба компанії.

"Укрзалізниця продовжує активно готуватися до перевезень пасажирів під час новорічних свят. Так, компанія призначила три поїзди у популярних напрямках", - йдеться у повідомленні.

Так, призначено курсування таких додаткових поїздів:

№143/144 Київ - Івано-Франківськ, Ворохта; поїзд із Києва відправиться 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотно поїзд відправлятиметься 26 та 28 грудня, а також 3, 5, 7 та 9 січня. Варто зазначити, що 29 грудня поїзд курсуватиме тільки до Івано-Франківська.

№149/150 Полтава - Ворохта; поїзд з Полтави відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

№129/130 Кременчук - Івано-Франківськ; поїзд з Кременчука відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

В УЗ нагадують, що до новорічних та різдвяних свят вже відновили курсування та призначили низку поїздів у популярних напрямках: Київ - Солотвино, Одеса - Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель - Одеса, Маріуполь - Львів та Хмельницький - Лисичанськ.

А якщо буде локдаун?

Якщо в Україні у січні запровадять новий локдаун, то, на відміну від попереднього, можуть дозволити працювати транспорту, готелям, гірськолижним курортам та церквам. Принаймні так 5 грудня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, храмам дозволять працювати з епідеміологічними обмеженнями. Продуктові магазини не зачинятимуть.

Водночас уряд, за словами Ляшка, планує повністю заборонити роботу закладів харчування, буде дозволене лише доставлення. Також планують закрити школи, садочки, спортзали та розважальні центри.

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07 12 2020 13:21
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