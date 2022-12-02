Укрзалізниця відновлює рух поїздів зі Львова до Дніпра з 10 грудня

Після піврічної перерви поновлюється залізничне сполучення між Львовом, Києвом та Дніпром одночасно

Укрзалізниця відновлює рух потягів №131/132, що курсуватимуть зі Львова до Дніпра. Перший рейс відправиться 10 грудня. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

"Укрзалізниця відкриває продаж на рейс №131/132 Львів - Дніпро, що після піврічної перерви надасть залізничне сполучення північному Поліссю та Волині зі Львовом, Києвом та Дніпром одночасно", - йдеться у повідомленні.

Перший потяг вирушить вже 10 грудня зі Львова о 18:08, після цього він буде курсувати через день по парних числах місяця. Рейс сполучить Червоноград, Ковель, Сарни, Житомир, Київ, Знам'янку, Олександрію та Дніпро.

Зворотний рейс відправлятиметься через день по парних числах з 12 грудня о 07:02.

Квитки можна придбати на сайті Укрзалізниці, у чат-боті чи застосунку.