"Укрзалізниця" відновила низку важливих онлайн-послуг

Загалом компанія наразі відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів.

"Укрзалізниця" відновила інтеграцію з сервісом "Армія+" для придбання квитків зі спецрезерву військовослужбовцями та моніторинг, а також автовикуп квитків у застосунку та на сайті.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Також повернулася верифікація через "Дія.Підпис" для найбільш ажіотажних міжнародних рейсів.

"Загалом "Укрзалізниця" вже відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів: вже незабаром повернеться портал замовлення додаткових послуг і програма лояльності. Також триває робота над поновленням відображення у застосунку квитків, які зникли з акаунту внаслідок кібератаки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вантажні сервіси "Укрзалізниця" планує відновити у першій декаді квітня. Наразі всі необхідні документи на перевезення вантажів оформлюються у паперовому вигляді.