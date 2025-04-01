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"Укрзалізниця" відновила низку важливих онлайн-послуг

01 квітня 2025, 18:55
Загалом компанія наразі відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів.
"Укрзалізниця" відновила інтеграцію з сервісом "Армія+" для придбання квитків зі спецрезерву військовослужбовцями та моніторинг, а також автовикуп квитків у застосунку та на сайті. 
 
Про це повідомила пресслужба перевізника.
 
Також повернулася верифікація через "Дія.Підпис" для найбільш ажіотажних міжнародних рейсів. 
 
"Загалом "Укрзалізниця" вже відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів: вже незабаром повернеться портал замовлення додаткових послуг і програма лояльності. Також триває робота над поновленням відображення у застосунку квитків, які зникли з акаунту внаслідок кібератаки", - йдеться в повідомленні. 
 
Зазначається, що вантажні сервіси "Укрзалізниця" планує відновити у першій декаді квітня. Наразі всі необхідні документи на перевезення вантажів оформлюються у паперовому вигляді.  
Укрзалізницявійна в Україніросія окупанти

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