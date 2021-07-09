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Укрзалізниця за літо відновила пасажирські перевезення на 70% до рівня 2019 року

У порівнянні з літніми перевезеннями "карантинного" 2020 року цьогорічні показники збільшилися на 130%. Таким чином пасажиропотік на 70% наблизилися до рівня 2019 року
Протягом трьох місяців літа Укрзалізниця перевезла понад 9 мільйонів пасажирів, що становить 70% рівня перевезень у 2019 році до пандемії.
Укрзалізниця за літо відновила пасажирські перевезення на 70% до рівня 2019 року Фото:unian.ua
Про це повідомила пресслужба УЗ.
 
Упродовж червня-серпня Укрзалізниця перевезла 9,1 млн пасажирів. З них 7,4 млн пасажирів скористалися нічними поїздами, 1,1 млн пасажирів – швидкісними поїздами Інтерсіті+. Найменше перевезень у регіональних потягів, якими скористалися ще 0,6 млн пасажирів. 
 
Крім 104 пар цілорічних маршрутів, УЗ використовувала ще 25 пар додаткових поїздів, які курсували на найбільш популярних туристичних та курортних напрямках.
 
У порівнянні з літніми перевезеннями "карантинного" 2020 року цьогорічні показники збільшилися на 130%. Таким чином пасажиропотік на 70% наблизилися до рівня 2019 року.
 
Нагадуємо, що у 2020 році Укрзалізниця продала 19 524 973 квитків на пасажирські перевезення, у 2019 році – 53 355 715 квитків.
 
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07 09 2021 13:46
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