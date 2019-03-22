"Укрзалізниця" закупила вагони з душовими кабінками та умивальниками у купе

"Укрзалізниця" закупила у "Крюківського вагонобудівного заводу" вагони РІЦ, у яких буде встановлено душові кабінки та умивальники у кожному купе. Такі вагони курсуватимуть на міжнародних напрямках.

"З відмінностей від класичних вагонів: у кожному купе є окремий умивальник, у вагоні є душ та пеленальний стіл для немовлят", - повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов, інформує "Громадське".

Він зазначив, що наразі вагони проходять європейську сертифікацію, після чого вони будуть курсувати на маршруті Київ-Відень-Київ.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" витратить €850 млн від ЄС на ремонт дев'яти залізничних ділянок.