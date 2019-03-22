CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Укрзалізниця" закупила у "Крюківського вагонобудівного заводу" вагони РІЦ, у яких буде встановлено душові кабінки та умивальники у кожному купе. Такі вагони курсуватимуть на міжнародних напрямках.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" закупила вагони з душовими кабінками та умивальниками у купе
Наразі вагони проходять європейську сертифікацію
Фото: uz.gov.ua
"З відмінностей від класичних вагонів: у кожному купе є окремий умивальник, у вагоні є душ та пеленальний стіл для немовлят", - повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов, інформує "Громадське".
Він зазначив, що наразі вагони проходять європейську сертифікацію, після чого вони будуть курсувати на маршруті Київ-Відень-Київ.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" витратить €850 млн від ЄС на ремонт дев'яти залізничних ділянок.
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22 03 2019 18:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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