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"Укрзалізниця" закупила вагони з душовими кабінками та умивальниками у купе

Наразі вагони проходять європейську сертифікацію
"Укрзалізниця" закупила у "Крюківського вагонобудівного заводу" вагони РІЦ, у яких буде встановлено душові кабінки та умивальники у кожному купе. Такі вагони курсуватимуть на міжнародних напрямках.
"Укрзалізниця" закупила вагони з душовими кабінками та умивальниками у купе Фото: uz.gov.ua

"З відмінностей від класичних вагонів: у кожному купе є окремий умивальник, у вагоні є душ та пеленальний стіл для немовлят", - повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов, інформує "Громадське".

Він зазначив, що наразі вагони проходять європейську сертифікацію, після чого вони будуть курсувати на маршруті Київ-Відень-Київ.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" витратить €850 млн від ЄС на ремонт дев'яти залізничних ділянок.

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22 03 2019 18:17
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