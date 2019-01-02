"Укрзалізниця" запустить потяги до Берліна та Кошице

"Укрзалізниця" продовжить формування залізничних сполучень з іноземними державами у 2019 році, зокрема запустить потяги до Берліна та словацького міста Кошице.

Про це під час прес-конференції у четвер повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає "Громадське".

Очільник "Укрзалізниці" Євген Кравцов додав, що у 2019-му компанія оновить 110 пасажирських вагонів, 46 з яких будуть новими, решта - "суттєво відреставрованими".

Крім цього, Кравцов анонсував розробку системи пасажирських приміських перевезень у Києві.

Він нагадав, що одним із перших сполучень став поїзд між Києвом та аеропортом Бориспіль. За 2 місяці ним скористалися понад 100 тисяч людей.

Нагадаємо, що чеський перевізник LЕО Ехpress хоче відкрити залізничне сполучення з Праги через Краків до Мостиськ, що на Львівщині.