CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Укрзалізниця" продовжить формування залізничних сполучень з іноземними державами у 2019 році, зокрема запустить потяги до Берліна та словацького міста Кошице.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" запустить потяги до Берліна та Кошице
У 2019-му компанія оновить 110 пасажирських вагонів
Фото: EPA
Про це під час прес-конференції у четвер повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає "Громадське".
Очільник "Укрзалізниці" Євген Кравцов додав, що у 2019-му компанія оновить 110 пасажирських вагонів, 46 з яких будуть новими, решта - "суттєво відреставрованими".
Крім цього, Кравцов анонсував розробку системи пасажирських приміських перевезень у Києві.
Він нагадав, що одним із перших сполучень став поїзд між Києвом та аеропортом Бориспіль. За 2 місяці ним скористалися понад 100 тисяч людей.
Нагадаємо, що чеський перевізник LЕО Ехpress хоче відкрити залізничне сполучення з Праги через Краків до Мостиськ, що на Львівщині.
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01 02 2019 10:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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