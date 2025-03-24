"Укрзалізниця" зазнала масштабної кібератаки

Онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Фахівці "Укрзалізниці" співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України.

"Ключове ворогові не вдалося: рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок та всі операційні процеси руху відлагоджено в резервному форматі. Залізниця продовжує рух попри фізичні атаки по інфраструктурі, не спинити її і найпідлішими кібератаками!" – йдеться в заяві.

Зазначається, що у компанії впроваджені протоколи резервування.

"Остання атака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева, тому перед повним відновленням із "бекапів" фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості", – кажуть залізничники.

Онлайн-продажі квитків досі залишаються недоступними. Водночас квитки продаються через каси, зокрема на 24 та 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах

"У крайньому випадку, якщо ви не встигаєте придбати квиток через касу – прямуйте безпосередньо до потяга. Наші поїзні бригади поінформовані, як оформляти ваш проїзд на місці (вибачаємось заздалегідь, можуть не бути наявні місця всіх класів, але прагнемо довезти всіх)", – йдеться в заяві.