Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"Укрзалізниця" зазнала масштабної кібератаки

24 березня 2025, 08:55
Рух поїздів стабільний, а всі операційні процеси відлагоджено в резервному форматі

Онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Фахівці "Укрзалізниці" співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України.
 
"Ключове ворогові не вдалося: рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок та всі операційні процеси руху відлагоджено в резервному форматі. Залізниця продовжує рух попри фізичні атаки по інфраструктурі, не спинити її і найпідлішими кібератаками!" – йдеться в заяві.
 
Зазначається, що у компанії впроваджені протоколи резервування. 
 
"Остання атака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева, тому перед повним відновленням із "бекапів" фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості", – кажуть залізничники.
 
Онлайн-продажі квитків досі залишаються недоступними. Водночас квитки продаються через каси, зокрема на 24  та 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах
 
"У крайньому випадку, якщо ви не встигаєте придбати квиток через касу – прямуйте безпосередньо до потяга. Наші поїзні бригади поінформовані, як оформляти ваш проїзд на місці (вибачаємось заздалегідь, можуть не бути наявні місця всіх класів, але прагнемо довезти всіх)", – йдеться в заяві.
 
Водночас каси працюватимуть із виключним пріоритетом на обслуговування пасажирів із відправкою сьогодні-завтра.
 
Повернути свій квиток на поїзд відправкою 24 березня можна онлайн. За годину до відправки рейсу потрібно надіслати на пошту [email protected] скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону. Заявку про повернення буде оброблено протягом трьох діб з моменту відновлення роботи систем.

 

Укрзалізницякібератакавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Трамп з путіним продовжують ділити Україну. Політика США підлаштовується під побажання путіна – Філліпс О’Брайен
Політика
Трамп з путіним продовжують ділити Україну. Політика США підлаштовується під побажання путіна – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 24 березня 2025, 11:14
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Частина 2 – Том Купер
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2025, 07:47
Танго навколо припинення вогню в Україні 2025 року. Поки готується контрнаступ – Ендрю Таннер
Політика
Танго навколо припинення вогню в Україні 2025 року. Поки готується контрнаступ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 березня 2025, 16:16
Брюссельський холдем. Європейські козирі проти трампівського примусу – Тобіас Герке
Бізнес & Фінанси
Брюссельський холдем. Європейські козирі проти трампівського примусу – Тобіас Герке
Переклад iPress – 21 березня 2025, 12:02
Макрон йде на зіткнення з Трампом. Європа прагне підтримати Україну – Bloomberg
Політика
Макрон йде на зіткнення з Трампом. Європа прагне підтримати Україну – Bloomberg
Переклад iPress – 21 березня 2025, 09:42
Трамп (путін) взявся за ЄС. Як американський Heritage Foundation планує розвалити Євросоюз – розслідування DeSmog та VSquare
Політика
Трамп (путін) взявся за ЄС. Як американський Heritage Foundation планує розвалити Євросоюз – розслідування DeSmog та VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2025, 15:13
Політика
"Віддайте нам Берлін". Пропагандони путіна дякують Трампу за перемогу в новій Холодній війні – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 березня 2025, 11:42
Трамп виконує план путіна. Європа має допомогти Україні перемогти росію вже зараз – Тімоті Еш
Політика
Трамп виконує план путіна. Європа має допомогти Україні перемогти росію вже зараз – Тімоті Еш
Переклад iPress – 20 березня 2025, 08:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється