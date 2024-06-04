Укрзалізниця змінила графік руху кількох поїздів

Влітку частина потягів, які рухались до Хелму або з нього - змінюють свою кінцеву станцію на Дорохуськ через ремонтні роботи на польській залізниці.

Про це Укрзалізниця написала в Telegram-каналі.

"З 23 червня і до кінця літа триватумить ремонтні роботи на польській залізниці", - йдеться в дописі.

В УЗ додали, якщо ви подорожуєте до Варшави або ж Любліна пересадковими потягами №23 Київ - Хелм, №93/93 Харків - Хелм, №120 Хелм - Дніпро, квитки необхідно шукати у застосунку за місцеми призначення "Дорохуськ", а застосунок автоматично буде підказувати цю функцію.

"У Дорохуську на час ремонтів прикордонно-митний контроль відбуватиметься у поїзді "Укрзалізниці". Квитки на пересадковий польський поїзд з Дорохуська на Варшаву через Хелм і Люблін, та у зворотному напрямку вже доступні на сайті польського перевізника", - додає "Укрзалізниця".

Решта потягів не змінюватиме рух.