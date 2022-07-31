Уламок китайської космічної ракети неконтрольовано впав поблизу острова Борнео

У відеозаписах, що були зроблені в районі острова Борнео, можна бачити, як уламки ракети згорають в атмосфері

Основна частина розгінного блоку китайської космічної ракети вагою у 22 тонни неконтрольовано впала на Землю в районі острова Борнео.

Така інформація оприлюднена у виданні Spaceflight Now.

"Головна частина китайської ракети впала на Землю у суботу, це вже третій випадок протягом минулих двох років, коли Китай допустив неконтрольований вхід в атмосферу великих розгінних блоків. Поки що не надійшло повідомлень про виявлення уламків або про пошкодження. Експерти вважають, що некерований вхід уламків в атмосферу спричинив низький ризик для населення світу, але і його можна було уникнути", - зазначається у статті.

Як зазначається, китайська ракета Long March 5B (Великий похід 5В) стартувала 24 липня з метою доставки нового модуля на китайську космічну станцію Тяньгун. Перші блоки після відпрацювання розгону ракети були відділені та впали у Південнокитайське море. Основний блок, що відповідав за доставку модуля на орбіту, після відпрацювання увійшов в атмосферу вчора о 12.45.

У відеозаписах, що були зроблені в районі острова Борнео, можна бачити, як уламки ракети згорають в атмосфері. Жодних повідомлень про те, що рештки цих уламків впали у населених регіонах, на цей час не надходило.

У NASA стверджують, що КНР не надало даних про траєкторію падіння решток своєї ракети на Землю, та закликали до відповідального ставлення до безпеки людей на Землі.

Попередні подібні випадки із рештками китайської ракети трапилися у 2020 та у 2021 році, коли уламки впали, відповідно, поблизу Кот-д'Івуар та у води Індійського океану.