Хрупалла назвав підриви газопроводів "атакою на артерію німецької промисловості".

Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла вимагає припинити допомогу Україні через справу з підриву газопроводів "Північні потоки".

Йдеться про звинувачення громадянина України Сергія К. у співучасті у вибуху на “Північному потоці”.

“Доказів вже достатньо, щоб припинити будь-яку військову допомогу Україні", – сказав Хрупалла.

Федеральна прокуратура припускає, що плани атак на трубопроводи "Північний потік" були розроблені від імені української державної влади. Про це йдеться в деталях обвинувального висновку проти колишнього українського офіцера, який вчора опублікувала прокуратура Карлсруе.

Хрупалла назвав напад “атакою на артерію німецької промисловості”. За словами речника, напад мають розслідувати “ретельно та безкомпромісно” і викрити тих, хто замовив напад.

Він зазначив, що “не можна уникати жодного розслідування” щодо тодішнього керівництва української армії та розвідки.