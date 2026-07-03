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Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" вимагає припинити допомогу Україні через справу "Північних потоків"

03 липня 2026, 10:31
Ультраправа
Фото: forsvaret.dk
Хрупалла назвав підриви газопроводів "атакою на артерію німецької промисловості".
Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла вимагає припинити допомогу Україні через справу з підриву газопроводів "Північні потоки".
 
Про це пише Welt.
 
Йдеться про звинувачення громадянина України Сергія К. у співучасті у вибуху на “Північному потоці”.
 
Доказів вже достатньо, щоб припинити будь-яку військову допомогу Україні", – сказав Хрупалла.
 
Федеральна прокуратура припускає, що плани атак на трубопроводи "Північний потік" були розроблені від імені української державної влади. Про це йдеться в деталях обвинувального висновку проти колишнього українського офіцера, який вчора опублікувала прокуратура Карлсруе. 
 
Хрупалла назвав напад “атакою на артерію німецької промисловості”. За словами речника, напад мають розслідувати “ретельно та безкомпромісно” і викрити тих, хто замовив напад.
 
Він зазначив, що “не можна уникати жодного розслідування” щодо тодішнього керівництва української армії та розвідки.
НімеччинаПівнічний потік

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