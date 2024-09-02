Ультраправі перемагають на виборах у Німеччині – Reuters

Однак ультраправі навряд чи зможуть сформувати уряд.

Німецька партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) близька до того, щоб стати першою ультраправою партією, яка перемогла на регіональних виборах у Німеччині з часів другої світової війни. Однак, найімовірніше, її усунуть від влади конкуруючі партії.

За даними екзит-полів, AfD набере 33,5% голосів у землі Тюрінгія, що значно більше, ніж 24,5% консервативної партії "Християнсько-демократичний союз". У сусідній землі Саксонія консерватори лідирували з 32%, лише на піввідсотка випереджаючи AfD.

Лівий популістський альянс Сари Вагенкнехт (BSW), який, як і AfD, вимагає жорсткішого контролю за імміграцією і хоче припинити озброювати Україну, посів третє місце в обох землях, хоча й значно поступився більш раннім опитуванням.