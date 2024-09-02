Ультраправі перемагають на виборах у Німеччині – Reuters
02 вересня 2024, 10:57
Фото: з вільного доступу
Однак ультраправі навряд чи зможуть сформувати уряд.
Німецька партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) близька до того, щоб стати першою ультраправою партією, яка перемогла на регіональних виборах у Німеччині з часів другої світової війни. Однак, найімовірніше, її усунуть від влади конкуруючі партії.
Про це пише Reuters.
За даними екзит-полів, AfD набере 33,5% голосів у землі Тюрінгія, що значно більше, ніж 24,5% консервативної партії "Християнсько-демократичний союз". У сусідній землі Саксонія консерватори лідирували з 32%, лише на піввідсотка випереджаючи AfD.
Лівий популістський альянс Сари Вагенкнехт (BSW), який, як і AfD, вимагає жорсткішого контролю за імміграцією і хоче припинити озброювати Україну, посів третє місце в обох землях, хоча й значно поступився більш раннім опитуванням.
Зазначається, що результати виглядають невтішними для коаліції канцлера Олафа Шольца, хоча його соціал-демократи, схоже, подолали 5%-вий бар'єр для того, щоб залишитися в парламентах обох земель.
При цьому AfD навряд чи зможе сформувати уряд, оскільки інші партії виключили можливість приєднання до коаліції з нею, називаючи її антидемократичною та екстремістською.