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ПОЛІТИКА

Ультиматуми Трампа можуть загострити економічну кризу в росії – The Telegraph

11 грудня 2024, 14:21
Ультиматуми Трампа можуть загострити економічну кризу в росії – The Telegraph
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Аналітики вважають, що новий глава Білого дому посилить тиск на москву, поставивши в ультимативній формі умови припинення військових дій в Україні.

На тлі триваючого військового конфлікту в Україні росія стикається з наростаючими економічними труднощами, що значно послаблює її позиції на світовій арені. Ситуацію погіршує прихід до влади в США Дональда Трампа, який хоч і неодноразово висловлювався про наміри завершити війну в Україні, може поставити ультиматум москві, що вдарить по економічному потенціалу рф.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах 2016 року в Кремлі очікували пом'якшення зовнішньополітичного курсу США, що супроводжувалося оптимістичними настроями. Однак протягом свого президентського терміну Трамп запровадив понад 40 пакетів санкцій проти росії, значно посиливши економічний тиск.

Ці заходи включали обмеження на доступ до західних технологій, удари по ключових секторах, таких як енергетика і фінанси, а також ізоляцію окремих банків і компаній. У результаті російська економіка зіткнулася із системною кризою: експорт нафти скоротився вдвічі, а надходження до бюджету не покривають військові витрати, які споживають до 10% ВВП.

З наближенням нових президентських виборів у США кремль розраховував на дестабілізацію американської демократії, яка могла б послабити глобальне лідерство Вашингтона. Однак цього не сталося. Успіхи Трампа у зміцненні економічної могутності США та його ультимативний підхід до міжнародної політики загрожують новими викликами для москви.

Політичний аналітик Антон Барбашин з Riddle Russia зазначає, що позиція Трампа не залишає сумнівів: якщо росія спробує затягнути конфлікт, економічні заходи будуть посилені, а санкційна політика посилиться.

За його словами, у кремлі очікують, що Трамп поставить ультиматуми і Києву, і москві. Наприклад, якщо український президент Володимир Зеленський не погодиться на мирні умови, США припинять усю військову допомогу; якщо ж путін не буде поступливим, Вашингтон посилить військову допомогу і почне "килимові бомбардування російської економіки".

Таким чином, вважають експерти, у разі повернення Трампа на пост президента тиск на росію тільки посилиться. Новий глава Білого дому може висунути жорсткі вимоги як москві, так і Києву, домагаючись якнайшвидшого завершення конфлікту на умовах, вигідних США. Це ставить кремль перед складним вибором — продовжувати війну на тлі зростаючої ізоляції або йти на поступки в рамках мирних переговорів.

війнаВладімір ПутінДональд Трампекономіка рфВолодимир Зеленський

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