Умєров анонсував нові викриття схем у Міноборони

За чотири місяці вдалось виявити раніше вчинених порушень на понад 10 млрд гривень.

Внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міноборони виявили за останні чотири місяці раніше вчинених порушень на понад 10 млрд гривень.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Один з пріоритетів команди Міністерства оборони – вичищення системи від недоброчесних учасників – всередині установи і зовні. Активно працюємо над цим – у тісній співпраці з правоохоронними органами викорінюємо прояви корупції. Система чинить опір, однак ми його здолаємо”, – написав Рустем Умєров.

Міністр додав, що за чотири місяці вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд гривень. Це орієнтовно 20% від запланованої суми на закупівлі.

Умєров нагадав, що Міноборони вперше придбало 50 тис. комплектів жіночої форми, 100 тис. електричних грілок та 15 тис. активних навушників. З постачальником навушників провели переговори щодо зниження ціни, і в результаті додаткова економія державних коштів склала 11,7 млн гривень.

Також з'явилась інформація, що починаючи з травня Міноборони почало повертати деякі свої закупівлі в систему Prozorro. Таким чином вдалося заощадити близько п'яти мільярдів гривень державного бюджету.