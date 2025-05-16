Умєров анонсував повернення 1000 українських полонених
16 травня 2025, 18:55
Wikipedia
Сторони домовилися про обмін.
На переговорах у Стамбулі українська та російська делегації обговорили питання масштабного обміну військовополоненими.
Про це під час брифінгу для ЗМІ повідомив міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію у Стамбулі.
За його словами, сторони дійшли згоди щодо обміну в форматі "1000 на 1000". Він не став уточнювати, коли саме це станеться:
"Найближчим часом. Ми знаємо дату".
Згодом аналогічну заяву зробив глава російської делегації, помічник кремлівського правителя путіна Володимир Мединський.
"Найближчими днями відбудеться масштабний обмін полоненими 1000 на 1000 людей", - сказав він.