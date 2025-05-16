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Умєров анонсував повернення 1000 українських полонених

16 травня 2025, 18:55
Умєров анонсував повернення 1000 українських полонених
Wikipedia
Сторони домовилися про обмін.
На переговорах у Стамбулі українська та російська делегації обговорили питання масштабного обміну військовополоненими.
 
Про це під час брифінгу для ЗМІ повідомив міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію у Стамбулі.
 
За його словами, сторони дійшли згоди щодо обміну в форматі "1000 на 1000". Він не став уточнювати, коли саме це станеться:
 
"Найближчим часом. Ми знаємо дату".
 
Згодом аналогічну заяву зробив глава російської делегації, помічник кремлівського правителя путіна Володимир Мединський.
 
"Найближчими днями відбудеться масштабний обмін полоненими 1000 на 1000 людей", - сказав він.
війна в УкраїніРустем Умєровросія окупанти

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