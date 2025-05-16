Умєров анонсував повернення 1000 українських полонених

Сторони домовилися про обмін.

На переговорах у Стамбулі українська та російська делегації обговорили питання масштабного обміну військовополоненими.

Про це під час брифінгу для ЗМІ повідомив міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію у Стамбулі.

За його словами, сторони дійшли згоди щодо обміну в форматі "1000 на 1000". Він не став уточнювати, коли саме це станеться:

"Найближчим часом. Ми знаємо дату".

Згодом аналогічну заяву зробив глава російської делегації, помічник кремлівського правителя путіна Володимир Мединський.

"Найближчими днями відбудеться масштабний обмін полоненими 1000 на 1000 людей", - сказав він.