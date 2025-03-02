Умєров і Гілі обгворили роль Великої Британії у форматі “Рамштайн”
02 березня 2025, 18:33
фото: Міністерство оборони
Говорили також про збільшення військової допомоги Україні
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі. Зокрема, під час зустрічі сторони обговорили збільшення військової допомоги Україні
Про це Рустем Умєров повідомив у себе на сторінці у Facebook.
"Під час візиту у складі делегації Президента України до Лондона мав за честь зустрітися зі своїм другом і колегою, державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі", - зазначив Умєров.
За його словами, "Велика Британія готова збільшити військову допомогу Україні, а також активніше залучати європейських партнерів до підтримки ЗСУ".
"Оглянули перспективи закупівлі озброєння за рахунок прибутків від конфіскованих активів росії. Обговорили роль Великої Британії у форматі "Рамштайн" та її готовність координувати постачання зброї для України", - додав Рустем Умєров.