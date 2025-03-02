Умєров і Гілі обгворили роль Великої Британії у форматі “Рамштайн”

Говорили також про збільшення військової допомоги Україні

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі. Зокрема, під час зустрічі сторони обговорили збільшення військової допомоги Україні

Про це Рустем Умєров повідомив у себе на сторінці у Facebook.

"Під час візиту у складі делегації Президента України до Лондона мав за честь зустрітися зі своїм другом і колегою, державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі", - зазначив Умєров.

За його словами, "Велика Британія готова збільшити військову допомогу Україні, а також активніше залучати європейських партнерів до підтримки ЗСУ".

"Оглянули перспективи закупівлі озброєння за рахунок прибутків від конфіскованих активів росії. Обговорили роль Великої Британії у форматі "Рамштайн" та її готовність координувати постачання зброї для України", - додав Рустем Умєров.