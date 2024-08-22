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Умєров назвав метою Курської операції "очищення прикордоння від загроз"

22 серпня 2024, 09:51
Умєров назвав метою Курської операції
Міністр оборони поспілкувався з двопартійною делегацією Конгресу США.
Очільник Міністерства оборони Рустем Умєров під час зустрічі з американськими конгресменами озвучив мету операції, яку Збройні Сили України проводять у Курській області.
 
Про це урядовець повідомив на сторінці у Telegram-каналі.
 
Він подякував демократу Девіду Троуну та республіканцю Роберту Віттмену за підтримку України та розповів їм по поточну ситуацію на фронті. 
 
За словами Умєрова, "наші цілі на прилеглих до Сумщини територіях - очистити прикордоння від військових загроз та унеможливити ворожі обстріли і атаки на міста та села".
 
Міністр попросив американських законотворців посприяти в отриманні якомога швидшого дозволу для українських військових використовувати зброю дальньої дії по цілях у росії. 
війна в УкраїніКонгресмениміністр оборони України. Рустем Умєровросія окупанти

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