Умєров назвав метою Курської операції "очищення прикордоння від загроз"

Міністр оборони поспілкувався з двопартійною делегацією Конгресу США.

Очільник Міністерства оборони Рустем Умєров під час зустрічі з американськими конгресменами озвучив мету операції, яку Збройні Сили України проводять у Курській області.

Про це урядовець повідомив на сторінці у Telegram-каналі.

Він подякував демократу Девіду Троуну та республіканцю Роберту Віттмену за підтримку України та розповів їм по поточну ситуацію на фронті.

За словами Умєрова, "наші цілі на прилеглих до Сумщини територіях - очистити прикордоння від військових загроз та унеможливити ворожі обстріли і атаки на міста та села".

Міністр попросив американських законотворців посприяти в отриманні якомога швидшого дозволу для українських військових використовувати зброю дальньої дії по цілях у росії.