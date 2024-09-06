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Умєров підсумував отриману допомогу від партнерів під час "Рамштайн"

06 вересня 2024, 21:55
Умєров підсумував отриману допомогу від партнерів під час
У Німеччині, зокрема, підписали Положення Коаліції морських спроможностей (КМС).
Міністр оборони України Рустем Умєров підсумував, яку допомогу отримала чи отримає наша держава за результатами 24-го засідання у форматі "Рамштайн".
 
Міністр зауважив, що є велика "зацікавленість з боку наших партнерів та союзників інвестувати, фінансувати та співпрацювати для посилення української оборонної промисловості". 
 
"З низкою країн вже в активній комунікації щодо можливостей фінансування нашої, української зброї, ракет, дронів", - зазначив глава Міноборони.
 
Серед наданої допомоги від союзників Умєров згадав про:
 
США, які оголосили виділення чергового пакета військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів. До нього увійдуть критично важливе озброєння та обладнання, бойові машини M2 Bradley та ракети для HIMARS;
 
Канаду - надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них, що значно посилить можливості України у повітряних операціях. Крім того, новий пакет допомоги включає тисячі кулеметів та пістолетів, елементи військової техніки та пів сотні "швидких", що допоможе забезпечити медичні потреби на полі бою;
також країна а взяла на себе важливу роль у навчанні українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми “FLIT”. На 5-річний термін підготовки пілотів і технічного складу уряд виділить 389 мільйонів доларів;
 
Великобританію - передасть 650 легких багатоцільових ракет (LMM) на суму 162 мільйони фунтів, що значно зміцнить можливості у протиповітряній обороні;
 
Нідерланди - нададуть ракети класу повітря-повітря та допоміжні матеріали для літаків F-16 на суму 80 мільйонів євро. Ця допомога дозволить суттєвопосилити обороноздатність військово-повітряних сил;
 
Швецію - приєдналася до коаліції з розмінування, підписавши Меморандум про Взаєморозуміння та зобов'язавшись внести 5 мільйонів євро до Фонду Коаліції для підтримки зусиль із розмінування територій;
 
Іспанію - відправить батарею зенітно-ракетного комплексу HAWK, яка включає 6 пускових установок;
 
підписання Положення Коаліції морських спроможностей (КМС). Лідерство ділять тут Британія і Норвегія. 

 

Рамштайнвійна в УкраїніУмєровросія окупанти

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