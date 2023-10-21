Умєров подякував главі Пентагону за ATACMS

Надання Україні далекобійних ракет ATACMS має великий вплив на поле бою, зазначив глава Міноборони.

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Зокрема, український чиновник подякував колезі за надання Україні ракет ATACMS.

Про це повідомляє Умєров у Twitter.

"Поінформував свого американського колегу про ситуацію на полі бою. Подякував керівництву США і особисто міністру Остіну за надання Україні систем ATACMS. Це має великий вплив на бойову обстановку", - повідомив він.

Пресслужба Пентагону повідомила, що Остін підтвердив готовність Білого дому звернутися до Конгресу з проханням про виділення ресурсів, необхідних для того, щоб Україна могла продовжувати захищати свій народ.

Остін та Умєров також обговорили успішні результати засідання Контактної групи з питань оборони України, що відбулося минулого тижня в Брюсселі, та останні події в Україні.

Цього тижня українські захисники завдали ракетних ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Пізніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Сили оборони використовували для атаки далекобійні американські ракети ATACMS. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський.

За даними ЗМІ, загалом Україні передали 20 таких ракет.