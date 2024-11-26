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Умєров поїде до Південної Кореї попросити про постачання зброї

26 листопада 2024, 11:27
Умєров поїде до Південної Кореї попросити про постачання зброї
Джерело: .facebook.com/rustemumerov.ua
Візит може відбутися вже в середу.

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідають Південну Корею, щоб обговорити можливість надання військової допомоги. 

Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Джерела розповіли журналістам, що Київ планує представити список запитів, який включає протиповітряні ракети та артилерійські системи. 

Південна Корея раніше обмежувала свою підтримку України нелетальними засобами, але тепер може переглянути свою позицію.

Нещодавно президент Юн Сук Єль заявив, що Сеул готовий розглянути постачання зброї Україні залежно від розвитку військової співпраці рф і Північної Кореї. 

Проте джерела вважають, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США може вплинути на обережність південнокорейської влади. Експерти підкреслюють, що рішення Сеула залежатиме від внутрішніх і зовнішніх чинників, включно з тиском кремля. 

Південокорейські парламентарі вже пригрозили ініціювати імпічмент міністру оборони, якщо Південна Корея погодиться на постачання озброєнь. 

кремль також застерігає Сеул від подібних кроків, заявляючи, що це призведе до руйнування двосторонніх відносин. 

Заступник міністра закордонних справ рф Андрій Руденко заявив, що Сеулу слід уникати дій, які можуть підірвати довгострокові національні інтереси.

Через посилення військової співпраці москви і Пхеньяна Київ продовжує шукати підтримку. 

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив намір направити до Південної Кореї "деталізований запит" на постачання артилерії та систем ППО.

 
Південна Кореяделегаціяпідтримка України

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