Умєров поскаржився, що від його імені невідомі звертаються до міжнародних партнерів і колег "з різними запитами"

Він закликав усіх "дотримуватися інформаційної гігієни та перевіряти джерела комунікації".

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров заявив, що останніми днями невідомі звертаються до міжнародних партнерів від його імені.

Про це Умєров заявив у соцмережах.

За його словами, невстановлені особи телефонують з невідомих номерів і представляються ім’ям Умєрова. Вони звертаються до міжнародних партнерів, дипломатичного корпусу "з різними запитами", намагаючись отримати інформацію.

"Ці повідомлення ніяк не стосуються мене чи офіційної діяльності. Закликаю всіх дотримуватися інформаційної гігієни та перевіряти джерела комунікації. У разі отримання подібних повідомлень — прошу звертатися до Апарату РНБО України для уточнення та верифікації", — закликав Умєров.