Умєров розповів про продуктивні переговори в ОАЕ

Після зустрічі делегацій США, України і рф щодо врегулювання російсько-української війни в Абу-Дабі 4 лютого переговорний процес продовжили у форматі роботи у групах.

4 лютого в Абу-Дабі відновили тристоронні переговори. Першого дня зустріч делегацій США, України і рф тривала приблизно п'ять годин.

Крім Умєрова, до складу української делегації входять керівник Офісу президента Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник ОП Олександр Бевз і представник ГУР МО Вадим Скібіцький.

З американського боку участь у консультаціях узяли спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, зять глави Білого дому Джаред Кушнер, комісар Федеральної служби закупівель Джош Груенбаум, міністр армії США Ден Дрісколл, командувач збройних сил США в Європі генерал Алексус Гринкевич.

Російську сторону було представлено на високому військовому рівні, додав Умєров.

"Робота була змістовною і продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення", – написав секретар РНБО.

Він зазначив, що українська сторона готує доповідь президенту України Володимирові Зеленському.