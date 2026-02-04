Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Умєров розповів про продуктивні переговори в ОАЕ

04 лютого 2026, 21:07
Умєров розповів про продуктивні переговори в ОАЕ
Українська сторона готує доповідь Зеленському про переговори в Абу-Дабі, зазначив секретар РНБО.
Після зустрічі делегацій США, України і рф щодо врегулювання російсько-української війни в Абу-Дабі 4 лютого переговорний процес продовжили у форматі роботи у групах.
 
Про це у Facebook поінформував голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров.
 
4 лютого в Абу-Дабі відновили тристоронні переговори. Першого дня зустріч делегацій США, України і рф тривала приблизно п'ять годин.
 
Крім Умєрова, до складу української делегації входять керівник Офісу президента Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник ОП Олександр Бевз і представник ГУР МО Вадим Скібіцький.
 
З американського боку участь у консультаціях узяли спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, зять глави Білого дому Джаред Кушнер, комісар Федеральної служби закупівель Джош Груенбаум, міністр армії США Ден Дрісколл, командувач збройних сил США в Європі генерал Алексус Гринкевич.
 
Російську сторону було представлено на високому військовому рівні, додав Умєров.
 
"Робота була змістовною і продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення", – написав секретар РНБО.
 
Він зазначив, що українська сторона готує доповідь президенту України Володимирові Зеленському.

 

війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

Останні матеріали

Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Політика
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 23:49
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 16:48
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 11:33
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Політика
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 23:07
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється