Умєров взяв Кубракова в свою команду на громадських засадах

Кубраков був віцепрем’єр-міністром, міністром інфраструктури та керівником "Укравтодору".

Міністр оборони України Рустем Умєров призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах.

Про це міністр повідомив на своїй сторонці у Facebook.

"Призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Його досвід на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника "Укравтодору" є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України", - зазначає Умєров.

Міністр впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності.