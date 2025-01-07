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Умєров взяв Кубракова в свою команду на громадських засадах

07 січня 2025, 11:11
Умєров взяв Кубракова в свою команду на громадських засадах
Фото: з вільних джерел
Кубраков був віцепрем’єр-міністром, міністром інфраструктури та керівником "Укравтодору".
Міністр оборони України Рустем Умєров призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах.
 
Про це міністр повідомив на своїй сторонці у Facebook.
 
"Призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Його досвід на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника "Укравтодору" є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України", - зазначає Умєров.
 
Міністр впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності.
Олександр Кубраковвійна в Україніросія окупанти

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