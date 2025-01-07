Умєров взяв Кубракова в свою команду на громадських засадах
07 січня 2025, 11:11
Фото: з вільних джерел
Кубраков був віцепрем’єр-міністром, міністром інфраструктури та керівником "Укравтодору".
Міністр оборони України Рустем Умєров призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах.
Про це міністр повідомив на своїй сторонці у Facebook.
"Призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Його досвід на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника "Укравтодору" є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України", - зазначає Умєров.
Міністр впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності.