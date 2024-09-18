Унаслідок російської агресії загинули вже 575 дітей – Лубінець

Уповноважений з прав людини зустрівся із делегацією бундестагу ФРН.

Від початку повномасштабного вторгнення росія вбила 575 українських дітей, ще 1609 зазнали поранень.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Офіційно встановлено, що 1609 дітей дістали поранення, а 575 були вбиті. Справжні цифри можуть бути ще страшнішими, адже у нас немає доступу до даних з ТОТ України. рф цинічно і систематично порушує Женевські конвенції про захист цивільного населення під час війни та про поводження з військовополоненими", — заявив він.

Під час зустрічі з делегацією бундестагу ФРН на чолі з Нільсом Грюндером щодо посилення підтримки України омбудсмен розповів про роботу над імплементацією четвертого пункту Формули миру та важливість залучення третіх країн для повернення всіх українських громадян із неволі та депортації.