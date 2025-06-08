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Унаслідок удару по комплексу "Іскандер" на Брянщині загинули 8 військових ЗС рф

08 червня 2025, 16:21
Унаслідок удару по комплексу
Скриншот з відео
Ще п'ятеро російських військових поранені.
Унаслідок атаки Сил оборони України по ОТРК "Іскандер" у Брянській області рф загинули восьмеро військовослужбовців, ще п’ятеро отримали поранення.
 
Про це повідомляє Astra із посиланням на джерела в медичних службах рф.
 
За даними ASTRA, атака була здійснена неподалік села Мартьянівка Клинцівського району Брянської області. Удар було здійснено кількома ракетами. Унаслідок атаки загинуло 8 російських військовослужбовців, ще п'ятеро отримали поранення.
 
Нагадаємо, що підрозділи Збройних Сил спільно з СБУ та іншими складовими Сил оборони 5 червня вдарили ракетами по району зосередження підрозділу ворожих ракетних військ. Ворожі ОТРК "Іскандер" успішно вражені.
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