Унаслідок удару по комплексу "Іскандер" на Брянщині загинули 8 військових ЗС рф
08 червня 2025, 16:21
Скриншот з відео
Ще п'ятеро російських військових поранені.
Унаслідок атаки Сил оборони України по ОТРК "Іскандер" у Брянській області рф загинули восьмеро військовослужбовців, ще п’ятеро отримали поранення.
Про це повідомляє Astra із посиланням на джерела в медичних службах рф.
За даними ASTRA, атака була здійснена неподалік села Мартьянівка Клинцівського району Брянської області. Удар було здійснено кількома ракетами. Унаслідок атаки загинуло 8 російських військовослужбовців, ще п'ятеро отримали поранення.
Нагадаємо, що підрозділи Збройних Сил спільно з СБУ та іншими складовими Сил оборони 5 червня вдарили ракетами по району зосередження підрозділу ворожих ракетних військ. Ворожі ОТРК "Іскандер" успішно вражені.