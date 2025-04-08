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Унаслідок війни в Україні загинули щонайменше 12 910 цивільних – ООН

08 квітня 2025, 20:08
Унаслідок війни в Україні загинули щонайменше 12 910 цивільних – ООН
Фото: Укрінформ
Серед жертв - 682 дитини.
Починаючи з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2025 року в Україні через російське вторгнення загинули 12 910 цивільних осіб, зокрема, 682 дітей.
 
Про це повідомив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор з надання надзвичайної допомоги Том Флетчер, передає "Інтерфакс-Україна".
 
Тетчер озвучив ці цифри під час засідання Ради безпеки ООН, яке скликали на прохання України після масованого ракетного удару росії по Кривому Рогу, внаслідок якого загинуло щонайменше 20 осіб, серед яких 9 дітей.
 
Флетчер зазначив, що кількість поранених серед цивільного населення перевищила 30 700 осіб. При цьому в ООН вважають, що реальні втрати значно більші.
 
Крім того, в організації зазначають, що майже 3,7 млн осіб залишаються внутрішньо переміщеними в Україні, ще близько 7 млн — перебувають за кордоном, переважно в європейських країнах.
війна в Україніросія окупантиООН

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