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ПОЛІТИКА

Уночі безпілотники атакували Воронезьку область рф

07 липня 2024, 14:18
Уночі безпілотники атакували Воронезьку область рф
джерело facebook.com/GeneralStaff.ua
Під удар потрапив великий склад боєприпасів.

Сьогоднішні вибухи у Воронезькій області (російська федерація) стали результатом атаки дронів Служби безпеки України. Під удар потрапив великий склад боєприпасів.

Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Через падіння уламків у Підгоренському районі Воронезької області сталася детонація вибухонебезпечних предметів. Там досі триває пожежа. Тим часом місцеві Telegram-канали публікують відео польоту дронів, а також вибухів і задимлення в області.

Повідомляється, що завдяки дронам потужна "бавовна" відвідала польовий склад боєприпасів біля населеного пункту Сергіївка. На 9 тисячах квадратних метрів противник зберігав там ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з патронами для вогнепальної зброї.

"Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні", - зазначили джерела.

Місцеві жителі почули вибух уночі, після чого розпочалася потужна детонація. Стовп диму видно за десятки кілометрів.

"Кажуть, що, згідно з прогнозом "бавовн" від СБУ, найближчим часом утримається висока ймовірність раптових детонацій на об'єктах російського ВПК, який працює на війну проти України", - додали джерела.

Зазначимо, село Сергіївка знаходиться у прикордонному з Україною районі.

Склад атакували дрони Служби безпеки України, повідомили джерела Армія TV. На девʼяти тисячах квадратних метрів росіяни зберігали ракети класу "земля — земля", "земля — повітря", снаряди для танків і артилерії, а також ящики з набоями для вогнепальної зброї.

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