Уночі росія атакувала енергетичну інфраструктуру України – Укренерго

Пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції у центрі та на заході країни.

Уночі 29 березня російські окупанти вчергове атакували Україну та вдарили по енергетичних об’єктах.

Про це повідомляє Укренерго.

Унаслідок атаки зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

До того ж, повідомляється, що наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.

"Чергова масована атака країни-терориста на нашу енергетику. Цього разу ворог б’є по об’єктам у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії", - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він наголошує, що рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків.

Пошкоджено кілька енергетичних об'єктів у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, на одному з енергооб'єктів постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу.

У Кам'янському окупанти потрощили дачний кооператив. Зруйновано три дачні будинки, а чотири - пошкоджені. Понівечені автомобілі. Відомо про п'ятеро поранених внаслідок атаки рф. Серед них - п'ятирічна дівчинка, яка лікуватиметься амбулаторно. Також потерпіли 19-річна дівчина, 47-річна жінка, а також двоє чоловіків, 36 та 47 років. Один з них перебуває у важкому стані.

Лисак повідомив, що вночі ППО збила над областю десять безпілотників у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському, Кам'янському районах. Над Дніпром знищили чотири ракети.

"Не припиняється й терор Нікопольщини. Через атаку пошкоджений санаторій, три приватні будинки, господарські споруди. Ворог вдарив по Марганецькій громаді і Нікополю. Знищений магазин. Пошкоджений павільйон з ремонту одягу. Люди цілі", - наголосив Лисак.