Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Уночі росія атакувала енергетичну інфраструктуру України – Укренерго

29 березня 2024, 08:07
Уночі росія атакувала енергетичну інфраструктуру України – Укренерго
Пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції у центрі та на заході країни.

Уночі 29 березня російські окупанти вчергове атакували Україну та вдарили по енергетичних об’єктах.

Про це повідомляє Укренерго.

Унаслідок атаки зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

До того ж, повідомляється, що наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.

"Чергова масована атака країни-терориста на нашу енергетику. Цього разу ворог б’є по об’єктам у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії", - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він наголошує, що рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків.

Пошкоджено кілька енергетичних об'єктів у Дніпровському,  Криворізькому та Кам'янському районах на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, на одному з енергооб'єктів постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу.

У Кам'янському окупанти потрощили дачний кооператив. Зруйновано три дачні будинки, а чотири - пошкоджені. Понівечені автомобілі. Відомо про п'ятеро поранених внаслідок атаки рф. Серед них - п'ятирічна дівчинка, яка лікуватиметься амбулаторно. Також потерпіли 19-річна дівчина, 47-річна жінка, а також двоє чоловіків, 36 та 47 років. Один з них перебуває у важкому стані.

Лисак повідомив, що вночі ППО збила над областю десять безпілотників у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському, Кам'янському районах. Над Дніпром знищили чотири ракети.

"Не припиняється й терор Нікопольщини.  Через атаку пошкоджений санаторій, три приватні будинки, господарські споруди. Ворог вдарив по Марганецькій громаді і Нікополю. Знищений магазин. Пошкоджений павільйон з ремонту одягу. Люди цілі", - наголосив Лисак. 

енергетична безпекавійна в Україніросія окупантиатака рф

Останні матеріали

Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Політика
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 29 березня 2024, 09:21
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Політика
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Переклад iPress – 28 березня 2024, 16:55
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Політика
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2024, 12:04
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Політика
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Переклад iPress – 28 березня 2024, 09:00
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Політика
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 27 березня 2024, 15:18
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Політика
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Переклад iPress – 27 березня 2024, 12:29
Cуспільство
"Циркони" з суші, відновлені 1,5 та 3 тонні бомби і натиск на Донбасі. Про останню тактику росіян – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2024, 23:32
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 березня 2024, 11:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється