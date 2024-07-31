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Уночі росія провела наймасованішу за рік безпілотну атаку на Київ

31 липня 2024, 08:07
Уночі росія провела наймасованішу за рік безпілотну атаку на Київ
Фото: УНН
Повітряна тривога в місті тривала близько семи годин.

У ніч на 31 липня росіяни атакували ударними безпілотниками всю Україну. На Київ було здійснено наймасованішу атаку з початку цього року.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА", – зазначив Попко.
 
Повітряна тривога тривала понад сім годин. За словами начальника КМВА, ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків.
 
Попко зазначив, що Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників.
 
За даними оперативного зведення, на цю хвилину у Києві обійшлося без постраждалих та руйнувань. Інформація уточнюється.
 
Нагадаємо, пізно ввечері 30 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики з півночі та ударних БпЛА.
 
Уночі 31 липня тривога поширилася на всю Україну. Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт МіГ-31К з Астрахані та загрозу застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".
 
Під час тривоги на Київщині, і зокрема на підступах до Києва, працювали сили ППО по ворожих безпілотниках. Роботу ППО було чути Києві.

 

війна в Україніатака дронівросія окупанти

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