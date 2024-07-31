Уночі росія провела наймасованішу за рік безпілотну атаку на Київ

Повітряна тривога в місті тривала близько семи годин.

У ніч на 31 липня росіяни атакували ударними безпілотниками всю Україну. На Київ було здійснено наймасованішу атаку з початку цього року.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА", – зазначив Попко.

Повітряна тривога тривала понад сім годин. За словами начальника КМВА, ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків.