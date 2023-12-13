Уночі росіяни атакували Київ балістичними ракетами — 53 людини постраждали(оновлено)

Госпіталізація знадобилася не всім.

Внаслідок ракетної атаки, завданої росіянами по Києву 13 грудня, постраждали 53 людини, серед яких є діти.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Загалом в результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини. 20 із них, в тому числі двох дітей госпіталізували", – повідомив Кличко.

За його словами, 33 постраждалим людям допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася. Серед них шестеро дітей.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що найстаршій постраждалій 80 років. Тоді як наймолодшій – лише 5 років.

Близько третьої години ночі, 13 грудня, у Києві пролунали вибухи. Як і під час минулого обстрілу, повітряну тривогу оголосили вже після вибухів, адже росіяни атакували місто балістичними ракетами. Внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок, в обох спалахнув вогонь. Також горіли автівки, один з уламків впав на території дитячої лікарні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни запустили по Києву 10 ракет, що летіли балістичною траєкторією. Всі їх збили сили ППО. Крім того, цієї ночі ворог запустив по Україні 10 дронів-камікадзе, їх також збили наші захисники неба.

Зеленський відреагував на ракетну атаку рф на Київ

"Сьогодні вночі було 10 балістичних ракет. Усі збито! Дякую нашим Повітряним силам і партнерам. Усім постраждалим надається допомога. Я дякую службам, які рятують, допомагають та ліквідовують наслідки", - зазначив президент.

Глава держави додав, що Україна працюватиме і далі для нарощення потужностей для захисту та прискорення постачань. За словами президента, вже є нові домовленості.

Зеленський наголосив, що вчора з президентом США Джо Байденом домовилися працювати над збільшенням кількості систем ППО в Україні, а вже сьогодні рф показала, наскільки важливе це рішення.

"Кожна додаткова система ППО важлива. Кожна партія ракет для систем ППО важлива. Це важливо для людей, важливо для міст і важливо для України. Бо це рятує життя!" - наголосив він.

Зеленський додав, що росія вкотре підтвердила своє звання ганебної країни, яка випускає ракети вночі по житлових кварталах, дитячих садочках та енергетичних обʼєктах.