Уночі росіяни вдарили по Україні дронами невстановленого типу
16 серпня 2024, 09:09
Фото: УНН
Ворог запустив три ракети, три "шахеди" і два невідомі дрони.
Уночі росія вдарила по українцях трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", трьома ударними БпЛА типу Shahed та 2-ма безпілотниками невстановленого типу із Курської області.Захисники збили п'ять дронів.
Про це повідомив у Telegram-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук
"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях", – йдеться у повідомленні.