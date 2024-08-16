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Уночі росіяни вдарили по Україні дронами невстановленого типу

16 серпня 2024, 09:09
Уночі росіяни вдарили по Україні дронами невстановленого типу
Фото: УНН
Ворог запустив три ракети, три "шахеди" і два невідомі дрони.
Уночі росія вдарила по українцях трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", трьома ударними БпЛА типу Shahed та 2-ма безпілотниками невстановленого типу із Курської області.Захисники збили п'ять дронів.
 
Про це повідомив у Telegram-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук
 
"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях", – йдеться у повідомленні. 
 
війна в Україніатака дронівросія окупанти

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