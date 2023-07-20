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ПОЛІТИКА

Уночі росіяни випустили по Україні 38 боєприпасів, сили ППО збили 18

20 липня 2023, 09:20
Уночі росіяни випустили по Україні 38 боєприпасів, сили ППО збили 18
джерело pravda
Під ударом російських ракет були порти, причали, житлові будинки і торгові мережі на півдні України.

Уночі 20 липня окупанти випустили по Україні 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет і 19 дронів-камікадзе. 

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. 

А саме: 

  • 7 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (з Криму);
  • 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (з акваторії Чорного моря);
  • 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (з акваторії Чорного моря);
  • 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (з Криму);
  • 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131" з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Сили ППО знищили 18 повітряних цілей:

  • 2 крилаті ракети морського базування "Калібр";
  • 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К";
  • 13 ударних дронів Shahed-136/131.

Зокрема окупанти атакували центр Миколаєва. Через атаку загорілися житловий триповерховий будинок і гараж. Постраждали 18 людей. 

За даними речниці ОК "Південь" Наталі Гуменюк, в Одесі під час нічної атаки четверо людей отримали поранення.

війнаатакаППОрф тероризм

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