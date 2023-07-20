Уночі росіяни випустили по Україні 38 боєприпасів, сили ППО збили 18
Уночі 20 липня окупанти випустили по Україні 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет і 19 дронів-камікадзе.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
А саме:
- 7 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (з Криму);
- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (з акваторії Чорного моря);
- 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (з акваторії Чорного моря);
- 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (з Криму);
- 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131" з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).
Сили ППО знищили 18 повітряних цілей:
- 2 крилаті ракети морського базування "Калібр";
- 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К";
- 13 ударних дронів Shahed-136/131.
Зокрема окупанти атакували центр Миколаєва. Через атаку загорілися житловий триповерховий будинок і гараж. Постраждали 18 людей.
За даними речниці ОК "Південь" Наталі Гуменюк, в Одесі під час нічної атаки четверо людей отримали поранення.