Уночі у Львові пролунала серія вибухів: що відомо

На складі у місті виникло займання.

Внаслідок атаки безпілотників по Львову вночі проти вівторка, 19 вересня, постраждала щонайменше одна людина.

Про це повідомив львівський міський голова Андрій Садовий.

"Ще раз. Поки відомо лише про одного постраждалого внаслідок атаки", - йдеться у повідомленні.

Загалом, сили ППО збили 15 із 18 дронів, які запустили окупанти. Сталося три влучання у промислові склади у Львові.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.