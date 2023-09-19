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Уночі у Львові пролунала серія вибухів: що відомо

19 вересня 2023, 08:07
Уночі у Львові пролунала серія вибухів: що відомо
Фото: УНН
На складі у місті виникло займання.

Внаслідок атаки безпілотників по Львову вночі проти вівторка, 19 вересня, постраждала щонайменше одна людина.

Про це повідомив львівський міський голова Андрій Садовий.

"Ще раз. Поки відомо лише про одного постраждалого внаслідок атаки", - йдеться у повідомленні.

Загалом, сили ППО збили 15 із 18 дронів, які запустили окупанти. Сталося три влучання у промислові склади у Львові.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
 

"Під час повітряної тривоги, яка почалася о 03:40 і тривала майже 2,5 год., Львівщину атакували дрони-камікадзе типу "Shahed". За попередньою інформацією, у напрямку нашої області летіло 18 таких дронів. 15 із них Сили ПВК "Захід" збили. Сім - безпосередньо у повітряному просторі Львівської області", - йдеться у повідомленні. 

Сталися три влучання дронів у промислові склади у Львові. Внаслідок "прильотів" виникли займання у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять.

"Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали", - зауважив Козицький.

За словами очільника ОВА, минулося без загиблих, але постраждав 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці влучання була жінка, яка госпіталізації не потребувала.

 

Львіввійна в Україніросія окупантиатака дронів

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