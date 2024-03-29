Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Уночі в Бєлгороді лунали потужні вибухи: влада повідомила про наслідки

29 березня 2024, 09:31
Уночі в Бєлгороді лунали потужні вибухи: влада повідомила про наслідки
За словами губернатора Бєлгородської області, ППО нібито збила 15 повітряних цілей.

У ніч на 29 березня жителі Бєлгородської області чули гучні вибухи. Нібито працювала ППО.

Про це повідомив губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков.

За його словами, внаслідок повітряної атаки на місто вибито вікна у квартирах, пошкоджено гімназію та спортивну арену.

"У Бєлгороді в результаті повітряної атаки вибито вікна в 37 квартирах 17 багатоквартирних будинків, в одному з будинків уламки снаряда сильно пошкодили балкон однієї квартири. Пошкоджено скло в "Бєлгород Арені" та гімназії №22 м. Бєлгорода. За попередніми даними, посічено 12 автомобілів", – розповів губернатор.

Також ППО нібито працювала у Білгородському районі. Там пошкоджено покрівлю будинку та автомобіль.

"У Бєлгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки в селищі Дубове в одному приватному домоволодінні посічено покрівлю. У селі Ріпне осколками посічено один автомобіль", – написав Гладков.

Губернатор заявив, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала ППО, нібито було збито 15 повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

ППОвійна в Україніросія окупантиатака дронівБєлгород

Останні матеріали

Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Політика
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 29 березня 2024, 09:21
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Політика
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Переклад iPress – 28 березня 2024, 16:55
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Політика
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2024, 12:04
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Політика
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Переклад iPress – 28 березня 2024, 09:00
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Політика
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 27 березня 2024, 15:18
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Політика
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Переклад iPress – 27 березня 2024, 12:29
Cуспільство
"Циркони" з суші, відновлені 1,5 та 3 тонні бомби і натиск на Донбасі. Про останню тактику росіян – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2024, 23:32
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 березня 2024, 11:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється