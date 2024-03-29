Уночі в Бєлгороді лунали потужні вибухи: влада повідомила про наслідки

За словами губернатора Бєлгородської області, ППО нібито збила 15 повітряних цілей.

У ніч на 29 березня жителі Бєлгородської області чули гучні вибухи. Нібито працювала ППО.

Про це повідомив губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков.

За його словами, внаслідок повітряної атаки на місто вибито вікна у квартирах, пошкоджено гімназію та спортивну арену.

"У Бєлгороді в результаті повітряної атаки вибито вікна в 37 квартирах 17 багатоквартирних будинків, в одному з будинків уламки снаряда сильно пошкодили балкон однієї квартири. Пошкоджено скло в "Бєлгород Арені" та гімназії №22 м. Бєлгорода. За попередніми даними, посічено 12 автомобілів", – розповів губернатор.

Також ППО нібито працювала у Білгородському районі. Там пошкоджено покрівлю будинку та автомобіль.

"У Бєлгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки в селищі Дубове в одному приватному домоволодінні посічено покрівлю. У селі Ріпне осколками посічено один автомобіль", – написав Гладков.

Губернатор заявив, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала ППО, нібито було збито 15 повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.