Уперше в історії мером американського міста стала афроамериканка нетрадиційної орієнтації

Мером третього за величиною міста США Чикаго стала 56-річна Лорі Лайтфут - колишній федеральний прокурор і практикуючий юрист. Вона є першою відкритою лесбіянкою і першою афроамериканкою, яка обійме цю посаду.

Жінка перемогла Тоні Преквінкл, яка також є афроамериканкою, з великим відривом - її підтримали 74% виборців, повідомляє LB.ua з посиланням на агентство France Press.

Жителі Чикаго хочуть, щоб наступний мер зайнявся вирішенням основних проблем, які хвилюють місто з населенням 2,7 млн осіб. Переважно це економічна нерівність і насильство із застосуванням зброї, яке забирає більше життів, аніж в інших великих американських містах.

За офіційною статистикою, минулого року в сутичках банд і наркоторговців було вбито понад 550 осіб.

Агентство відзначає, що з 1837 року в Чикаго тільки один раз мером був афроамериканець, також тільки один раз мером обирали жінку.