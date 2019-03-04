ПОЛІТИКА НОВИНИМером третього за величиною міста США Чикаго стала 56-річна Лорі Лайтфут - колишній федеральний прокурор і практикуючий юрист. Вона є першою відкритою лесбіянкою і першою афроамериканкою, яка обійме цю посаду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уперше в історії мером американського міста стала афроамериканка нетрадиційної орієнтації
Лорі Лайтфут очолила третє за чисельністю населення місто Штатів - Чикаго
Фото: lightfootforchicago.com
Жінка перемогла Тоні Преквінкл, яка також є афроамериканкою, з великим відривом - її підтримали 74% виборців, повідомляє LB.ua з посиланням на агентство France Press.
Жителі Чикаго хочуть, щоб наступний мер зайнявся вирішенням основних проблем, які хвилюють місто з населенням 2,7 млн осіб. Переважно це економічна нерівність і насильство із застосуванням зброї, яке забирає більше життів, аніж в інших великих американських містах.
За офіційною статистикою, минулого року в сутичках банд і наркоторговців було вбито понад 550 осіб.
Агентство відзначає, що з 1837 року в Чикаго тільки один раз мером був афроамериканець, також тільки один раз мером обирали жінку.
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