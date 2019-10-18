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Уперше в історії у відкритий космос з МКС вийшли дві жінки

Вони повинні замінити один із зовнішніх енергоблоків, що вийшов з ладу
Дві жінки - американські астронавти Крістіна Кук і Джессіка Мейр - уперше в історії вийшли у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції (МКС).
Уперше в історії у відкритий космос з МКС вийшли дві жінки Фото: NASA

Протягом виходу американські астронавтки повинні замінити один із зовнішніх енергоблоків на фермі станції. Очікується, що їх перебування за бортом МКС триватиме щонайменше 6,5 годин, передає LB.ua.

З урахуванням нинішньої місії жінки за всю історію здійснили 14 виходів у відкритий космос, перший з них здійснила радянська космонавтка Світлана Савицька в 1984 році.

Нагадаємо, що 11 жовтня в Москві помер радянський космонавт Олексій Леонов, який був першою людиною, що вийшла у відкритий космос.

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18 10 2019 17:50
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