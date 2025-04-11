Уперше в історії винищувач F-35 зібрали з двох розбитих літаків

Винищувач-невидимка, який військово-повітряні сили США називають "Франкенджет", наразі перебуває на бойовому чергуванні та у бойовій готовності.

""Франкенджет" повністю функціонує і готовий до підтримки винищувача", - йдеться в повідомленні військового офісу Об'єднаної програми F-35 (JPO).

Цей літак з'явився у 2014 році, коли F-35A, який готувався до вильоту на тренувальну місію з авіабази Еглін у Флориді, зазнав "катастрофічної поломки двигуна". Водночас літак, такий як AF-27, теж зазнав серйозних пошкоджень у хвостовій частині.

"Шматки зламаного гвинта двигуна прорізали корпус вентилятора двигуна, моторний відсік, внутрішній паливний бак, гідравлічні та паливні трубопроводи, перш ніж вилетіти через верхню частину фюзеляжу літака", - йдеться у висновку розслідування.

Тому внаслідок пожежі згоріло дві третини задньої частини винищувача.

Вже 8 червня 2020 року на іншому F-35A, який ще називають AF-211, відмовило носове шасі при посадці на авіабазі Хілл у штаті Юта, внаслідок чого цей літак був серйозно пошкоджений.

Тому ВПС США залишилися з двома придатними до використання частинами винищувачів вартістю 75 млн доларів, а саме носовою частиною AF-27 і хвостовою частиною AF-211.