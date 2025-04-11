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Уперше в історії винищувач F-35 зібрали з двох розбитих літаків

11 квітня 2025, 11:53
Уперше в історії винищувач F-35 зібрали з двох розбитих літаків
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Ремонт літака тривав майже два з половиною роки
Винищувач-невидимка, який військово-повітряні сили США називають "Франкенджет", наразі перебуває на бойовому чергуванні та у бойовій готовності.
 
Про це повідомляє CNN. 
 
""Франкенджет" повністю функціонує і готовий до підтримки винищувача", - йдеться в повідомленні військового офісу Об'єднаної програми F-35 (JPO).
 
Цей літак з'явився у 2014 році, коли F-35A, який готувався до вильоту на тренувальну місію з авіабази Еглін у Флориді, зазнав "катастрофічної поломки двигуна". Водночас літак, такий як AF-27, теж зазнав серйозних пошкоджень у хвостовій частині. 
 
"Шматки зламаного гвинта двигуна прорізали корпус вентилятора двигуна, моторний відсік, внутрішній паливний бак, гідравлічні та паливні трубопроводи, перш ніж вилетіти через верхню частину фюзеляжу літака", - йдеться у висновку розслідування.
 
Тому внаслідок пожежі згоріло дві третини задньої частини винищувача.
 
Вже 8 червня 2020 року на іншому F-35A, який ще називають AF-211, відмовило носове шасі при посадці на авіабазі Хілл у штаті Юта, внаслідок чого цей літак був серйозно пошкоджений. 
 
Тому ВПС США залишилися з двома придатними до використання частинами винищувачів вартістю 75 млн доларів, а саме носовою частиною AF-27 і хвостовою частиною AF-211.
 
"Замість того, щоб списати обидва літаки як втрати... команди прийняли сміливе рішення у 2022 році зняти носову частину з AF-27 і встановити її на AF-211, щоб максимізувати економію і повернути до складу флоту діючий літак", - йдеться у звіті офісу офіцера з управління польотами F-35.
 
Водночас провідний інженер-механік компанії-виробника Lockheed Martin Скотт Тейлор зазначив: 
 
"Теоретично усі секції літака можуть бути зняті і знову з'єднані між собою, але це ніколи не робилось раніше. Це перший станом на сьогодні F-35 "птах Френкін". Це вже історія".
 
Відомо, що ремонт літака тривав майже два з половиною роки і вже в січні Frankenjet здійснив свій перший політ з авіабази Хілл до заводу Lockheed Martin з виробництва F-35 у Форт-Ворті, штат Техас.
 
"Перший політ відновленого літака був виконаний на межі експлуатаційних характеристик, і він працював так, ніби щойно зійшов з конвеєра", - зауважив у пресрелізі Джеффрі Дженсен, провідний інженер з розробки варіанту F-35A.
 
Вартість проєкту Frankenjet оцінили у 11,7 млн доларів, завдяки чому Пентагон заощадив 63 млн доларів, які би пішли на створення нового літака. 

 

СШАвійна в УкраїніF-35росія окупанти

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