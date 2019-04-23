Уперше за п'ять місяців полону українським морякам дозволили зателефонувати додому, - адвокат
"Так, деякі вже подзвонили. Поки ми не знаємо, всім чи частині дозволили. Будемо наполягати, щоб дозволили всім", - сказав Микола Полозов, повідомляє "Громадське".
Адвокат зазначив, що не знає про підстави ухвалення такого рішення слідчими ФСБ, втім додав, що сторона захисту постійно про це просила:
"Складно сказати. Самі моряки, їхні адвокати та консули неодноразово зверталися до слідства з заявами на надання побачень і дзвінків", - сказав захисник.
Наразі, за словами Полозова, у Москві тривають слідчі дії відносно військовополонених українських моряків, зокрема вони та їхні адвокати ознайомлюються з постановами про призначення кількох експертиз.
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента