Уперше за п'ять місяців полону українським морякам дозволили зателефонувати додому, - адвокат

"Так, деякі вже подзвонили. Поки ми не знаємо, всім чи частині дозволили"

Слідчі ФСБ Росії вперше за 5 місяців полону українських моряків дозволили їм зателефонувати додому.

"Так, деякі вже подзвонили. Поки ми не знаємо, всім чи частині дозволили. Будемо наполягати, щоб дозволили всім", - сказав Микола Полозов, повідомляє "Громадське".

Адвокат зазначив, що не знає про підстави ухвалення такого рішення слідчими ФСБ, втім додав, що сторона захисту постійно про це просила:

"Складно сказати. Самі моряки, їхні адвокати та консули неодноразово зверталися до слідства з заявами на надання побачень і дзвінків", - сказав захисник.

Наразі, за словами Полозова, у Москві тривають слідчі дії відносно військовополонених українських моряків, зокрема вони та їхні адвокати ознайомлюються з постановами про призначення кількох експертиз.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.