Уперше за п'ять років НАТО і ЄС оновлять декларацію про співпрацю

Церемонія запланована на наступний вівторок. Вона відбудеться 10 січня у штаб-квартирі Альянсу.

Європейський Союз та Північноатлантичний альянс готуються підписати оновлену Спільну декларацію про співпрацю вперше за останні п'ять років, пише "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу НАТО.

Сама церемонія запланована на наступний вівторок. Вона відбудеться 10 січня у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі. У ній візьмуть участь генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент Євроради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Після підписання сторони дадуть пресконференцію.

Це третій подібний документ. Найпершу спільну декларацію підписали у 2016 році, другу у 2018-му. У ній, серед іншого, відобразили бачення співпраці для таких сфер, як пересування військової техніки і персоналу, кібербезпека, протидія гібридним загрозам, антитерористичні заходи.