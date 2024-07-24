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Уповільнення економіки Китаю позначається і на прибутках Європи – Bloomberg

24 липня 2024, 16:39
Уповільнення економіки Китаю позначається і на прибутках Європи – Bloomberg
Фото: Економічна правда
Серед компаній, які найбільше відчули вплив спаду китайської економіки - Hugo Boss, LVMH, ABB.

Також зниження прибутку загрожує оцінкам акцій та виробництву. 

Про це пише агенція Bloomberg.

На сьогодні від падіння попиту в Китаї страждають європейські виробники і вплив від уповільнення економіки КНР вже відчули європейські компанії: від розкішних брендів до виробників автомобілів. 

Європейський бізнес вже відчуває удар, і ще більше проблем чекає на підприємства, які дуже залежать від попиту в Китаї. 

Серед відомих імен знаходяться Hugo Boss AG, Burberry Group Plc і Daimler Truck Holding AG, прибутки яких вже постраждали від того, що клієнти стали більш обережними. 

LVMH приєднався до зростаючого списку, повідомивши, які продажі в регіоні, який включає Китай, впали на 14% у другому кварталі.

Усе це може мати серйозні наслідки для прибутків компаній і створитиризики для вартості акції, оцінки компаній і навіть робочих місць. Swatch Group, наприклад, зафіксувала падіння продажів у Китаї на 30% у першому півріччі та скорочує виробництво.

Видання пише, що керівники можуть сподіватися, що це короткостроковий спалах, але незрозуміло, як Китай змінить ситуацію. 

Пекін зіткнувся з кількома проблемами, від поглиблення кризи власності до спаду споживчих витрат і зростання напруженості в торгівлі. Стратеги Goldman Sachs рекомендують інвесторам продавати європейські акції, які отримують основну частину своїх продажів з Китаю.

"Ми стурбовані впливом Китаю. Попередження про прибуток від європейських компаній знову в цьому сезоні звітності вже вказали на ризик слабшого, ніж очікувалося, попиту з боку Китаю, особливо споживачів", - заявв старший стратег із кількох активів Pictet Asset Management Арун Сай.

В найближчій перспективі вплив економічного спаду в Китаї вже вплинув на прибутки, віщуючи погане, оскільки звітний сезон наближається до свого піку в наступні дні та тижні.

В останні роки бренди-люкс закріпили свої статки на прибутковому ринку Китаю, але зараз уповільнення чинить на них тиск. Акції Hugo Boss і Burberry були серед тих, хто постраждав минулого тижня, оскільки дві модні групи випустили попередження про прибутки. Німецький виробник автомобілів Porsche AG впав після того, як дефіцит поставок посилив тиск уповільнення продажів у Китаї.

Виробники промислових товарів також знаходяться в центрі уваги після того, як ABB Ltd звинуватила двозначне падіння китайських замовлень у своєму поганому кварталі.

 
ЄвропаекономікаКитай

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