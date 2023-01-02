Уповноважений ВР України з прав людини зустрінеться із російським омбудсменом

Однією з тем обговорень буде визволення цивільних українців з російського полону

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець проведе у січні зустріч з омбудсменом рф Тетяною Москальковою. Однією з тем обговорень буде визволення невійськових українців з російського полону, повідомляє РБК-Україна.

"Цього місяця ми матимемо зустріч з Москальковою, на якій ми окремо обговорюватимемо питання звільнення цивільних. Там безліч напрацьованих з нашого боку варіантів, але знову ж таки ми не знаємо, чи погодиться на це російська федерація", - розповів Лубінець.

Він також додав, що українська влада зараз окремо приділяє увагу звільненню цивільних з ворожого полону.

"Я хотів би зазначити, що українська держава не залишає спроб повернути, зокрема, і цивільних. Проблема не в нас, а в російській федерації. Тому що російська федерація зараз хоче окремого майданчика щодо цивільних. Ми будемо про це домовлятися", - додав він.

Нагадаємо, перша зустріч між Москальковою та Лубінцем пройшла 17 жовтня. Тоді сторони також обговорювали звільнення цивільних з полону.