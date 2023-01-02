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ПОЛІТИКА

Уповноважений ВР України з прав людини зустрінеться із російським омбудсменом

02 січня 2023, 21:31
Уповноважений ВР України з прав людини зустрінеться із російським омбудсменом
Омбудсмен Лубінець
Однією з тем обговорень буде визволення цивільних українців з російського полону

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець проведе у січні зустріч з омбудсменом рф  Тетяною Москальковою. Однією з тем обговорень буде визволення невійськових українців з російського полону,  повідомляє РБК-Україна.

"Цього місяця ми матимемо зустріч з Москальковою, на якій ми окремо обговорюватимемо питання звільнення цивільних. Там безліч напрацьованих з нашого боку варіантів, але знову ж таки ми не знаємо, чи погодиться на це російська федерація", - розповів Лубінець.

Він також додав, що українська влада зараз окремо приділяє увагу звільненню цивільних з ворожого полону.

"Я хотів би зазначити, що українська держава не залишає спроб повернути, зокрема, і цивільних. Проблема не в нас, а в російській федерації. Тому що російська федерація зараз хоче окремого майданчика щодо цивільних. Ми будемо про це домовлятися", - додав він.

Нагадаємо, перша зустріч між Москальковою та Лубінцем пройшла 17 жовтня. Тоді сторони також обговорювали звільнення цивільних з полону.


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