УПЦ ПМ відмовилася виселятися з Лаври

На запитання журналіста, чи піде УПЦ МП із Лаври, митрополит відповів негативно.

В УПЦ МП підтвердили, що від церкви вимагають звільнити територію Києво-Печерської лаври, але нікуди йти не збираються.



Про це митрополит УПЦ ПМ Климента сказав журналісту LIGA.net.

Він ознайомлений з листом, у якому заповідник "Києво-Печерська лавра" попередив Свято-Успенський монастир УПЦ МП, що розриває договір із ним про оренду території та будівель Києво-Печерської Лаври з 29 березня.

На думку митрополита,наразі цей документ нічого не значить, оскільки він виглядає як ультиматум і не містить юридичних обґрунтувань".



"Для нас це просто роздуми керівника заповідника, не підкріплені юридичною аргументацією", – сказав Климент.

Але в Мінкульті вважають, що підстави розірвати договір є - через порушення умов користування держмайном. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Сьогодні, 10.03.2023 року, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" направив Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі УПЦ попередження про розірвання Договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю. Таке попередження обґрунтоване висновками міжвідомчої робочої групи, яка під час своєї роботи встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна", - зазначив Ткаченко.

За його словами, згадане рішення підтверджене відповідним листом МКІП. Міністр додав, що від завтра, 11 березня, згідно з визначеною правовим полем процедурою, запрацюють утворені заповідником робочі групи з інвентаризації майна та обстеження технічного стану будівель і споруд.



