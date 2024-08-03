Ураження бомбардувальників рф відтягнуло обстріли України – Буданов

окупанти мають завдання вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей.

Нещодавня атака Сил оборони та ураження російських бомбардувальників на базі "Оленья" відтягнуло на кілька днів чергові масові удари по Україні.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Очільник української розвідки підкреслив, що для росії основним завданням залишається отримання контрою над Україною будь-яким шляхом.

"Завдання мінімум, і воно ж поки що єдине ― вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей. Воно не змінювалося жодного разу", — написав Буданов.

А спроба росіян створити так звану "буферну зону" на Харківщині провалилась, тож перебування росіян на окупованій території залишається питанням часу.