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Ураження бомбардувальників рф відтягнуло обстріли України – Буданов

03 серпня 2024, 13:57
Ураження бомбардувальників рф відтягнуло обстріли України – Буданов
Фото: LIGA.net
окупанти мають завдання вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей.
Нещодавня атака Сил оборони та ураження російських бомбардувальників на базі "Оленья"  відтягнуло на кілька днів чергові масові удари по Україні.
 
Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
 
Очільник української розвідки підкреслив, що для росії основним завданням залишається отримання контрою над Україною будь-яким шляхом.  
 
"Завдання мінімум, і воно ж поки що єдине ― вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей. Воно не змінювалося жодного разу", — написав Буданов. 
 
А спроба росіян створити так звану "буферну зону" на Харківщині провалилась, тож перебування росіян на окупованій території залишається питанням часу.
 
Нагадаємо, що дрони Головного управління розвідки Міноборони у ніч на суботу, 27 липня, завдали удару по російському дальньому стратегічному бомбардувальнику ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья" на території росії. Перші вибухи пролунали близько шостої ранку за місцевим часом. У соцмережах пишуть, що чули звуки принаймні трьох вибухів. Також місцеві користувачі публікують відео прольоту дронів у напрямку аеродрому та знімок стовпу чорного диму, що здіймається над військовим обʼєктом.
 
Відомо, що на цьому аеродромі дислокується 43 центр бойового застосування і перенавчання російського льотного складу. Тут, зокрема, базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78 та розташований авіаційний ремонтний завод.

 

війна в Україніросія окупантиКирило Буданов

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