Уражено ціль за 700 км – Зеленський про українську далекобійну зброю
Про це Зеленський написав в Telegram-каналі.
"Щоденний селектор. Заслухав доповідь Головкома про ситуацію на полі бою. Оборонні та наступальні дії. Наш рух уперед не зупиняється", - йдеться в дописі.
Президент також заслухав доповідь Міністерства оборони щодо надходження зброї і боєприпасів.
Зокрема отримання Україною великої партії броньованих "медеваків" - броньована медична машина ІФ-У.
"Те, що зараз дуже потрібно", - сказав глава держави.
За його словами, мінстратегпром це про власне виробництво, успішне застосування нашої далекобійної зброї - ціль уражена за 700 кілометрів!.
Зеленський дордав, що МВС у рамках селектора відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року. Заслухано звіти розвідок про військові та політичні кроки рф.
"Тримаємо все під контролем. Продовжуємо роботу", - підсумував він.