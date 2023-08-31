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Уражено ціль за 700 км – Зеленський про українську далекобійну зброю

31 серпня 2023, 16:13
Уражено ціль за 700 км – Зеленський про українську далекобійну зброю
Фото: з вільного доступу
Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з керівниками міністерств і відомств, де повідомив про успішне застосування далекобійної зброї українського виробництва.

Про це Зеленський написав в Telegram-каналі.

"Щоденний селектор. Заслухав доповідь Головкома про ситуацію на полі бою. Оборонні та наступальні дії. Наш рух уперед не зупиняється", - йдеться в дописі. 

Президент також заслухав доповідь Міністерства оборони щодо надходження зброї і боєприпасів. 

Зокрема отримання Україною великої партії броньованих "медеваків" - броньована медична машина ІФ-У. 

"Те, що зараз дуже потрібно", - сказав глава держави.

За його словами, мінстратегпром це про власне виробництво, успішне застосування нашої далекобійної зброї - ціль уражена за 700 кілометрів!. 

Зеленський дордав, що МВС у рамках селектора відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року. Заслухано звіти розвідок про військові та політичні кроки рф.

римаємо все під контролем. Продовжуємо роботу", - підсумував він.

війназеленськийдалекобійна зброя

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