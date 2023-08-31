Уражено ціль за 700 км – Зеленський про українську далекобійну зброю

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з керівниками міністерств і відомств, де повідомив про успішне застосування далекобійної зброї українського виробництва.

Про це Зеленський написав в Telegram-каналі.

"Щоденний селектор. Заслухав доповідь Головкома про ситуацію на полі бою. Оборонні та наступальні дії. Наш рух уперед не зупиняється", - йдеться в дописі.

Президент також заслухав доповідь Міністерства оборони щодо надходження зброї і боєприпасів.

Зокрема отримання Україною великої партії броньованих "медеваків" - броньована медична машина ІФ-У.

"Те, що зараз дуже потрібно", - сказав глава держави.

За його словами, мінстратегпром це про власне виробництво, успішне застосування нашої далекобійної зброї - ціль уражена за 700 кілометрів!.

Зеленський дордав, що МВС у рамках селектора відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року. Заслухано звіти розвідок про військові та політичні кроки рф.

"Тримаємо все під контролем. Продовжуємо роботу", - підсумував він.