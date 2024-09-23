До сфери урології належать захворювання сечовивідних шляхів у жінок, а також захворювання органів сечовидільної та статевої системи у чоловіків. Тобто у чоловіків усі патології репродуктивної системи, що знижують фертильність, входять до компетенції лікаря-уролога. В жінок захворювання статевої системи розглядаються окремо, це сфера гінекології. Однак деякі урологічні захворювання у жінок теж можуть знижувати здатність зачаття та виношування дитини.

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Урологічні захворювання, що впливають на фертильність у жінок

Одним із найпоширеніших урологічних захворювань у жінок є цистит, запалення сечового міхура. Це гостра чи хронічна патологія, яка проявляється прискореним сечовипусканням та іншими його порушеннями, хворобливістю, погіршенням загального самопочуття. Без лікування інфекція з сечового міхура може поширитися на уретру, а звідти, через анатомічну близькість, на жіночі статеві шляхи. Крім того, будь-які інфекційні захворювання малого таза призводять до зміни внутрішнього середовища, підвищують вміст продуктів запалення у черевній порожнині, що негативно впливає на функції репродуктивної системи.

Пролапс тазових органів. Опущення органів малого таза, як от піхви, матки, сечового міхура, зумовлено ослабленням м'язів тазового дна. Найчастіше патологія зустрічається у літньому віці, однак і в жінок фертильного віку не є рідкістю. Причиною може стати багатоплідна вагітність, тяжкі пологи, інтенсивні фізичні навантаження, пов'язані з підняттям тяжкості на тлі генетичної схильності. Пролапс проявляється дискомфортом у ділянці живота та тазу, порушеннями сечовипускання, болями в попереку, дискомфортом чи хворобливістю під час статевого акту. Анатомічне становище матки та інших органів порушується, що перешкоджає імплантації ембріона та його розвитку, крім того, пролапс підвищує ризик інфекції.

Урологічні захворювання та чоловіча фертильність

У чоловіків ціла низка урологічних захворювань може спричиняти проблеми з фертильністю. До найчастіших причин чоловічої безплідності належать:

Варикоцеле — варикозне розширення вен яєчка, яке призводить до порушення вироблення сперми.

Крипторхізм — вроджене неопущення яєчок, обох або одного, в мошонку, що також призводить до порушення сперматогенезу.

Інфекційно-запальні захворювання та їх наслідки, що спричиняють блокування сім'явиносних шляхів та знижують якість сперми: уретрит, орхіт, простатит, епідидиміт.

Ретроградна еякуляція, або зворотне закидання сперми — стан, коли сперма потрапляє не в жіночі статеві шляхи, а в сечовий міхур.

Ці патології не є невиліковними, у всіх випадках вчасне лікування допомагає зберегти репродуктивну функцію. Так, для усунення варикоцеле досить невеликого хірургічного втручання, після якого функція яєчка відновлюється. Крипторхізм діагностують у ранньому дитячому віці, тоді ж виконують операцію з опущення яєчка в мошонку.

Інфекційно-запальні захворювання дуже рідко мають прихований перебіг, це властиво вже хронічній стадії. Доти вони виявляються болем, дискомфортом, зниженням загального самопочуття. Ці симптоми ніколи не потрібно ігнорувати. Вчасно виявлена патологія добре піддається лікуванню і не має наслідків.

У разі ретроградної еякуляції та інших порушень, що спричиняють азооспермію, сперматозоїди вилучають за допомогою хірургії. Це такі методи, як TESA (Testicular Sperm Aspiration) — черезшкірна аспірація сперматозоїдів з яєчка, PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) — черезшкірна аспірація сперматозоїдів з придатка яєчка, TESE (Testicular Sperm Extraction) — екстракція сперматозоїдів з яєчка, MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) — мікрохірургічна аспірація сперматозоїдів з придатка яєчка та їхні похідні. Отримані сперматозоїди використовують для штучного запліднення.

Автор: Боржієвський Олександр Анатолійович — лікар уролог.

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