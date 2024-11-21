Урсула фон дер Ляєн надала першу допомогу пасажиру на борту літака

Зазначається, що екіпаж звернувся по допомогу до людей із медичними знаннями на борту, на що відгукнулася голова Єврокомісії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн надала першу допомогу пасажиру, якому стало зле на борту літака авіакомпанії Swiss Air з Цюриха до Брюсселя.

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що екіпаж звернувся по допомогу до людей із медичними знаннями на борту, на що відгукнулася голова Єврокомісії. Вона надала першу допомогу ще до посадки літака.

За інформацією німецького таблоїда, борт із пріоритетом екстреної посадки приземлився в Брюсселі, де пацієнта зустріли лікарі.

Один із очевидців заявив, що решта пасажирів чекали на борту, поки лікарі заберуть потерпілого. Після цього фон дер Ляєн поїхала на чорному Mercedes, оскільки їй потрібно було поспішати на офіційну зустріч. Вона підтвердила виданню, що допомогла пасажиру.

"Ми поверталися до Брюсселя, коли одному з пасажирів потрібна була допомога. Як завжди, екіпаж попросив відгукнутися тих, хто володіє медичними навичками", — розповіла вона.

Зазначається, що Урсула фон дер Ляєн має медичну освіту і докторський ступінь. Це вже не вперше, коли вона надає допомогу пасажирам під час польотів.