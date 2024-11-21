Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Урсула фон дер Ляєн надала першу допомогу пасажиру на борту літака

21 листопада 2024, 11:31
Урсула фон дер Ляєн надала першу допомогу пасажиру на борту літака
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Зазначається, що екіпаж звернувся по допомогу до людей із медичними знаннями на борту, на що відгукнулася голова Єврокомісії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн надала першу допомогу пасажиру, якому стало зле на борту літака авіакомпанії Swiss Air з Цюриха до Брюсселя.

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що екіпаж звернувся по допомогу до людей із медичними знаннями на борту, на що відгукнулася голова Єврокомісії. Вона надала першу допомогу ще до посадки літака.

За інформацією німецького таблоїда, борт із пріоритетом екстреної посадки приземлився в Брюсселі, де пацієнта зустріли лікарі.

Один із очевидців заявив, що решта пасажирів чекали на борту, поки лікарі заберуть потерпілого. Після цього фон дер Ляєн поїхала на чорному Mercedes, оскільки їй потрібно було поспішати на офіційну зустріч. Вона підтвердила виданню, що допомогла пасажиру.

"Ми поверталися до Брюсселя, коли одному з пасажирів потрібна була допомога. Як завжди, екіпаж попросив відгукнутися тих, хто володіє медичними навичками", — розповіла вона.

Зазначається, що Урсула фон дер Ляєн має медичну освіту і докторський ступінь. Це вже не вперше, коли вона надає допомогу пасажирам під час польотів.

літакУрсула фон дер Ляєн

Останні матеріали

Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Політика
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 12:44
Коли росіяни почнуть друкувати гроші, у них виникнуть великі проблеми. На що слід звернути увагу найближчим часом
Політика
Коли росіяни почнуть друкувати гроші, у них виникнуть великі проблеми. На що слід звернути увагу найближчим часом
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 11:38
Війна безпілотників: прискорений розвиток в Україні. Та хай летять ATACMS, Україно! – Ендрю Таннер
Політика
Війна безпілотників: прискорений розвиток в Україні. Та хай летять ATACMS, Україно! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 08:05
Пропагандони путіна шаленіють від ракетного кроку Байдена. Але продовжують сподіватися, що Трамп знешкодить США – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна шаленіють від ракетного кроку Байдена. Але продовжують сподіватися, що Трамп знешкодить США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 листопада 2024, 16:29
Українці поки успішно відбиваються від російських штурмів. Хоча є проблемні ділянки в районі Курахового і Часового Яру – Ендрю Таннер
Cуспільство
Українці поки успішно відбиваються від російських штурмів. Хоча є проблемні ділянки в районі Курахового і Часового Яру – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 20 листопада 2024, 12:38
Європа і Канада повинні забути про Трампа. П'ять кроків для захисту України – відкритий лист
Політика
Європа і Канада повинні забути про Трампа. П'ять кроків для захисту України – відкритий лист
Переклад iPress – 20 листопада 2024, 07:19
росія пошкодила два підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі. Потрібна негайна протидія
Політика
росія пошкодила два підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі. Потрібна негайна протидія
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 12:25
Як вижити в умовах
Політика
Як вижити в умовах "олігархічної братви". 20 уроків для світу пост-правди – The Guardian
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 11:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється