Урсула фон дер Ляєн назвала дату першого траншу для України

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС продовжуватиме забезпечувати необхідне фінансування України.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що перший транш за програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро Україна має отримати вже у березні.

Про це вона написала у соцмережі Х (Twitter).

"Політична угода, досягнута вчора ввечері, є великим кроком вперед. Європа вірна своєму слову. Ми продовжуватиме забезпечувати вкрай необхідне фінансування для нашого відважного партнера та кандидата на членство. Ми плануємо почати виплати в березні", - написала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 1 лютого лідери Європейського Союзу досягли угоди про надання Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів євро після того, як переконали прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана скасувати своє вето.

Європейський парламент і Рада ЄС 5 лютого досягли попередньої згоди щодо створення Українського фонду на чотири наступні роки для допомоги України. Загальний бюджет у 50 мільярдів євро буде розподілений на 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів у грантах.