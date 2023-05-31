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Урсула фон дер Ляєн назвала умови для справедливого миру

31 травня 2023, 14:36
Урсула фон дер Ляєн назвала умови для справедливого миру
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Мир має відповідати принципам Хартії ООН і праву народу України бути господарями власного майбутнього.

Таку заяву зробила Урсула фон дер Ляєн. 

Про це йдеться на сайті ЄК.

Будь-які пропозиції щодо початку переговорів для завершення війни росії проти України мають враховувати необхідність повного виведення російських військ з її території, інакше станеться заморожування конфлікту. 

"Зараз точиться багато розмов навколо мирних планів та припинення вогню. Понад усе, у цьому має бути принцип: нічого про Україну без України. Разом з Україною ми хочемо справедливого миру, такого, що не буде винагородою для агресора, але відповідатиме принципам Хартії ООН та праву народу України бути господарями власного майбутнього", – заявила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що припинення вогню призведе до заморожування конфлікту, але не принесе тривалого миру.

"При тому, що припинення вогню мало місце в 2014 році, ми знаємо, що трапилося з цією угодою минулого лютого, коли росія вторглася. Припинення вогню буде нестабільним за своєю суттю та могло б дестабілізувати регіон вздовж лінії зіткнення. Ніхто не буде інвестувати або відбудовувати, і конфлікт може спалахнути знову у будь-який момент. Ні, справедливий мир має стати результатом виведення російських військ та їх обладнання з території України", – підкреслила очільниця Європейської комісії і закликала усіх, хто може надати Україні артилерію і зброю великої дальності.

"Нагальна потреба – це військова допомога для підтримки зусиль українських Збройних сил. Ось чому ми запропонували закон про виробництво боєприпасів – ми називаємо його ASAP. Ми хочемо підштовхнути нашу оборонну промисловість до збільшення виробництва так необхідних 155-міліметрових і 152-міліметрових артилерійських снарядів. А ті, хто може, мають надати артилерійські установки та системи озброєння великої дальності, які можуть допомогти Україні вирівняти на полі бою розрив у дальності до сил вторгнення", – зазначила політикиня.

За її словами, підтримка необхідна і для бойової підготовки української армії.

"Держави-члени багато роблять, і ми, на європейському рівні, теж робимо свою частину. До кінця року ми підготуємо 30 тисяч військовослужбовців і військовослужбовиць", – додала Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер ЛяєнФон дер Ляєн

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