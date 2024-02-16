Урсула фон дер Ляєн закликає ЄС субсидувати оборонне виробництво – FT

Євросоюз планує нарощувати виробництво зброї, за основу братимуть досвід боротьби з COVID-19.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Financial Times.

В Євросоюзі розробляють стратегію розвитку оборонної промисловості, де враховуватимуть досвід використання коштів платників податків, як це було із COVID-19.

Фон дер Ляєн вважає, що Брюссель повинен стимулювати оборонну промисловість ЄС, нарощувати виробництво і сприяти консолідації.

За її словами, Єврокомісія розробляє стратегію розвитку оборонної промисловості на основі досвіду використання коштів платників податків для збільшення виробництва вакцин COVID-19 і для спільних закупівель газу.

"Ми повинні витрачати більше, ми повинні витрачати краще, ми повинні витрачати по-європейськи", - сказала фон дер Ляєн.

"План посилення військово-промислового комплексу Європи перед лицем зростаючих загроз з боку росії має бути оприлюднений цього місяця. Його потрібно буде схвалити у столицях країн, деякі з яких можуть чинити спротив спробам Єврокомісії централізувати рішення щодо інвестицій в оборону", - пишуть журналісти Financial Times.

В Євросоюзі прагнуть максимально використати значне збільшення військових витрат країн-членів після повномасштабного вторгнення росії в Україну, аби створити більшу, міцнішу та ефективнішу європейську оборонну промисловість.

"Ми маємо дуже фрагментований ринок оборони, і це потрібно змінити. Яка компетенція комісії? Це промисловість. Це наш основний бізнес. Ми сприяємо, а не купуємо", - підсумувала президентка Єврокомісії.