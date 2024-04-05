Урсула фон дер Ляйєн влипла у скандал через призначення чиновника

Урсулу фон дер Ляєн звинувачують у політичному просуванні обрання Маркуса Піпера від її партії на посаду уповноваженого з питань малого та середнього бізнесу.

Низка членів Єврокомісії і Європарламенту висловили сумнів щодо незаангажованості схваленого головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн призначення депутата Європарламенту Маркуса Піпера на високооплачувану посаду.

Про це пише Euronews.

У його розпорядженні опинився документ, у якому Урсулу фон дер Ляєн звинувачують у політичному фаворитизуванні під час обрання Маркуса Піпера від її власної партії на прибуткову офіційну посаду. До редакції потрапив лист, адресований голові Єврокомісії та підписаний високим представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем та членами Єврокомісії Тьєррі Бретоном, Паоло Джентилоні та Ніколя Шмітом, у якому вони просять «якнайшвидше» обговорити на засіданні Єврокомісії пояснення цього вибору.

"Це призначення порушило питання про прозорість та неупередженість процесу відбору", – написали автори листа.

Наступного тижня голові Єврокомісії доведеться відповідати на аналогічні запитання членам Європарламенту. У кількох парламентських фракціях підозрюють, що «вирішальну роль у призначенні успішного кандидата відіграла його політична приналежність». Повідомляється, що іншими кандидатами були депутат Європарламенту Мартіна Длабайова (Чехія, Renew Europe) і Анна Стеллінгер з Конфедерації шведського підприємництва.

Маркус Піпер – євродепутат від Німеччини, який представляє правоцентристську Європейську народну партію, яка нещодавно висунула німкеню фон дер Ляйєн на конгресі в Бухаресті своїм кандидатом на другий мандат на чолі Єврокомісії. Піпера відібрано на посаду старшого радника. Передбачається, що він виконуватиме функції спецпредставника Єврокомісії щодо малих та середніх підприємств.

"Піпер був призначений на цю роль кілька тижнів тому, що дало йому тимчасовий офіційний статус на посаді з базовою зарплатою близько 17 тис євро на місяць", – повідомляє Euronews.

ЗМІ з посиланням на анонімне джерело в інститутах ЄС повідомляли, що два кандидати з Чехії та Швеції в процесі відбору отримали більш високі оцінки, ніж Піпер.

У четвер журналісти у Брюсселі попросили пояснень ситуації у представників Єврокомісії.

"Голова повністю впевнена в тому, що дана процедура відповідала всім чинним процедурам та правилам", – заявив прессекретар Єврокомісії Ерік Мамер.

За його словами, "є різні етапи у цій процедурі відбору, і пропозиція Єврокомісії про призначення реалізується наприкінці шляху". "З огляду на характер цієї процедури, до якої залучені конкретні люди, її різні фази не оприлюднюються", – пояснив Мамер непрозорість підготовки рішення про призначення.