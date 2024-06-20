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ПОЛІТИКА

Уряд Аргентини виключив можливість відправки зброї в Україну

20 червня 2024, 13:10
Уряд Аргентини виключив можливість відправки зброї в Україну
Papagayonews
Проте країна обіцяє надати гуманітарну допомогу.

Прессекретар президента Аргентини Мануель Адорні повідомив, що лідер країни Хавʼєр Мілей не збирається постачати зброю Україні. Відповідну заяву він зробив за декілька годин після погроз російського посла Дмітрія Фєоктістова.

Про це повідомляє Todo Noticias.

"Ми не збираємося надавати будь-яку військову підтримку або будь-яким чином втручатися у військовий конфлікт", — заявив Адорні.

Він також додав, що Аргентина надасть Україні гуманітарну та матеріально-технічну підтримку.

Видання зазначає, що прессекретар Мілея зробив відповідну заяву за декілька годин після того, як росія через свого посла Фєоктістова висловила «глибоке розчарування та занепокоєння» останніми діями президента Аргентини та «попередила» щодо можливого надсилання військової допомоги Україні.

"Щодо участі міністра оборони Аргентини Луїса Петрі в брюссельській зустрічі у рамках коаліції Рамштайн поки немає офіційних коментарів аргентинської сторони. Певний факт зближення Буенос-Айреса з військовими покровителями України викликає у нас глибоке розчарування", — прокоментував Фєоктістов приєднання Аргентини до формату "Рамштайн".

Нагадаємо, 13 червня під час відкриття 23-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" голова Міноборони США Ллойд Остін повідомив, що Аргентина доєдналась до коаліції. Він підкреслив важливість спільного протистояння тиранам у світі.

зброяАргентинавійна в Україні

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